Tedavülden kalkmış dövizle dolandırıcılık: Para üstü bile aldı
İstanbul Sultangazi’de bir dolandırıcı müşteri gibi girdiği dükkanda tedavülden kalkmış dövizle cep telefonu satın aldı. 2 bin 850 TL değerindeki telefonun ödemesini sahte Kuveyt dinarıyla yapan dolandırıcı, 50 TL para üstü de alarak çıkıp gitti. İş yeri sahibi Ayhan Yayla ‘‘6-7 kişi anlayamadık sahte olduğunu, sağlam dedi, inandık. Adam bizi dolandırmış. Paraları çöpe atacağız çünkü işe yaramıyor’’ dedi.
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ntv.com.tr 26.09.2021 - 15:27| Son Güncelleme : 26.09.2021 - 15:38
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