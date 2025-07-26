Tehdit seviyesi yükseldi, tüm camilerden anons yapılıyor
Türkiye bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken, diğer yandan uzmanlar önümüzdeki günlerde daha da artması beklenen orman yangını tehdidine karşı vatandaşları uyarıyor.
Yüzde 67'si ormanlarla kaplı ve yangına en hassa iller arasında yer alan Muğla genelinde vatandaşların bilinçlenmesi için tüm imkanlar seferber edildi.
Bu kapsamda Muğla'ya bağlı tüm ilçe ve mahallelerdeki camilerden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda anons yapıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Cami
- Orman Yangını
- Muğla
- Uyarı