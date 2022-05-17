Tehlikeli yolculuk kamerada

İstanbul Sultanbeyli’de bir minibüs şoförü onlarca eşyayı aracının üzerinde taşıdı. Tehlikeli yolculuğu trafikteki bir başka sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yine Sultanbeyli’de bir kamyon şoförü de fazla yükü, düşme tehlikesine aldırmadan, aracına iple bağlayarak götürdü.
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