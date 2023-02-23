Tek bir tabak bile kırılmamıştı: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli iki depremde binlerce bina yerle bir olurken, bardak ve tabakların yerlerinden bile oynamadığı züccaciye dükkanının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dükkan sahibi Cengizhan Kabul, görüntüleri izledikten sonra binayı yapan müteahhidi aradığını anlatarak, ''Ne yaptın da bu bina böyle sağlam kaldı?, diye sordum. Müteahhit de bana, yapılması gereken neyse onu yaptığını anlattı. Dükkanda toz bulutu olmasa deprem olduğu bile anlaşılmayacak. Bir kez daha acı şekilde tecrübe ettik ki, deprem değil bina öldürüyor'' dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.