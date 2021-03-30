Tek mavi il Şırnak'ın başarısının sırrı

Corona virüs risk haritası kırmızı ve turuncuya boyandı... Yani Türkiye'nin büyük bölümü yüksek ve çok yüksek riskli grupta... Bir önceki haritada mavi yani düşük riskli olan doğu illerinde de renk, maviden sarıya geçti. Düşük riski belirleyen mavi renkli tek bir il kaldı, o da Şırnak... Uzmanlara göre bu başarının sırrı; kentte uygulanan tedbirler ve vatandaşların bu tedbirlere kayıtsız kalmaması.
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NTV 30.03.2021 - 09:56| Son Güncelleme : 30.03.2021 - 10:11
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