Tek nefeste 50 metreye daldı: Boğaz’a ‘zaman kapsülü’ bıraktı

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, İstanbul Boğazı’nda 50 metreye tek nefeste tüpsüz serbest dalış yaparak rekor kırdı. Geleceğe yönelik dileklerin yer aldığı zaman kapsülünü de denizin dibine bırakan Erken ‘‘İyi dilekler var içinde. Bunları bir asır sonraya göndereceğim’’ dedi.

Haberler - NTV 26.12.2021 - 13:21 | Son Güncelleme : 26.12.2021 - 13:27

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