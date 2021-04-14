Tek teker sürdüğü motosikletle kaza yaptı

İstanbul Etiler'de motosikleti tek teker üzerinde süren kişi önündeki araca çarpıp savruldu. Hurdaya dönen motosikletten taklalar atarak düşen sürücünün hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkması, yardıma koşan vatandaşlarda şaşkınlık yarattı.
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NTV 14.04.2021 - 11:17| Son Güncelleme : 14.04.2021 - 11:43
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