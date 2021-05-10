‘Tek teker’ üzerinde ölüm: 22 yaşındaki sürücü köprüde hayatını kaybetti
22 yaşındaki Ebubekir Sözcü sık sık motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak sürüş yapıyordu. Kask kamerasıyla kaydettiği görüntüleri de sosyal medyadan paylaşıyordu. Son denemesini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaptı. Ancak bu kez dengesini kaybedip savruldu ve yaşamını yitirdi.
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ntv.com.tr 10.05.2021 - 11:29| Son Güncelleme : 10.05.2021 - 11:43
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