Tekerlekli sandalyesiyle denize düştü: Kurtarılamadı

Olay, dün Pasaport İskelesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ç. (54) henüz belirlenemeyen bir nedenle akülü tekerlekli sandalyesiyle denize düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Emniyet kemeri kesilerek sudan çıkarıldı

Boğulma tehlikesi yaşayan Ahmet Ç., olay yerine ulaşan deniz polisince tekerlekli sandalyedeki emniyet kemeri kesilerek sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Ahmet Ç., ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ahmet Ç., doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.