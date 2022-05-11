Tekirdağ'da laf atma kavgası: Defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu

Çorlu ilçesinde otomobildeki iki kişi ile yoldan geçen yaya 2 kişi arasında ‘laf atma’ nedeniyle kavga çıktı. Kameraya yansıyan olayda sırtından ve bacağından çok sayıda bıçak darbesi alan 1 kişi yaralandı.

Haberler - İHA 11.05.2022 - 08:24 | Son Güncelleme : 11.05.2022 - 08:28

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