Tekirdağ'da laf atma kavgası: Defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu
Çorlu ilçesinde otomobildeki iki kişi ile yoldan geçen yaya 2 kişi arasında ‘laf atma’ nedeniyle kavga çıktı. Kameraya yansıyan olayda sırtından ve bacağından çok sayıda bıçak darbesi alan 1 kişi yaralandı.
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