Tekirdağ'da tırla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
18.02.2026 10:34
AA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen tırın otomobile çarpması kameralara yansıdı.
Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen F.A'nın kullandığı 59 ADM 846 plakalı tır, Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ışıklı kavşakta, S.D. idaresindeki 59 YG 824 plakalı otomobile çarptı.
Metrelerce sürüklenen otomobil, önce yol kenarındaki refüje ardından da aydınlatma direğine çarparak durdu.
Kazayı gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.