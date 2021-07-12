Tekneleri battı: Denizin ortasında kurtarılmayı beklediler
Antalya’da balık avlamak için gece denize açılan üç gencin teknesi alabora oldu. Gençler batan tekneye tutunarak suyun içinde saatlerce kurtarılmayı bekledi. Aynı gece balık avlamak için denize çıkan Bahadır Malkoç, bir arkadaşının gençlerin seslerini duyup haber vermesi üzerine yardıma koştu. Malkoç ‘‘Yıllardır kaptanlık yapıyorum, o tekneyle o kadar derinlere gidilmez, denizle şaka olmaz’’ diyerek kurtardığı gençleri uyardı.
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ntv.com.tr 12.07.2021 - 15:49| Son Güncelleme : 12.07.2021 - 16:00
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