Telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak

Eğitimde telafi sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı özel okulların ardından, resmi eğitim ve öğretim kurumlarının telafi eğitimi takvimini de açıkladı. En son mart ayının ortasında okula gidebilen öğrenciler için okul kapısı, telafi eğitimi için Ağustos ayında açılacak.
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NTV 04.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 04.06.2020 - 10:19
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