Telefonla konuşurken kapkaça uğradı

İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu bir kadın, sokakta yürürken kapkaça uğradı. Cep telefonuyla konuşan kadını uzun süre takip eden kapkaççı, ilk fırsatta telefonu kadının elinden alıp kaçtı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından kimliği belirlenen kapkaççı evinde yakalandı.

NTV 16.03.2021 - 10:58 | Son Güncelleme : 16.03.2021 - 11:14

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