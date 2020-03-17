Telekonferansla liderler zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel göçmen krizini görüşüyor. İstanbul’da yüz yüze planlanan liderler zirvesi corona virus tehdidi nedeniyle telekonferansla yapılıyor. Önemli toplantıyla ilgili bilgileri NTV ekibinden Deniz Tüysüz aktardı.

NTV Haber 17.03.2020 - 18:06 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 18:17

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