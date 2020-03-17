Telekonferansla liderler zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel göçmen krizini görüşüyor. İstanbul’da yüz yüze planlanan liderler zirvesi corona virus tehdidi nedeniyle telekonferansla yapılıyor. Önemli toplantıyla ilgili bilgileri NTV ekibinden Deniz Tüysüz aktardı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 17.03.2020 - 18:06| Son Güncelleme : 17.03.2020 - 18:17
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.