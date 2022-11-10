Telgraf tellerinin ucundaki zafer

Savaşta silah kadar etkili bir başka unsur da iletişim... Musrafa Kemal Atatürk de Kurtuluş Savaşı boyunca bu unsuru son derece etkili şekilde kullandı. Şifreli mesajlar, İstanbul’la yazışmalar, cepheyle haberleşme dönemin en önemli iletişim aracı telgraf sayesinde oldu. NTV ekibinden Osman Terkan, milli mücadele döneminin telgrafçılarını, onların mücadeleye katkısını ve Mustafa Kemal’in iletişim kanallarını nasıl kullandığını anlattı.
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