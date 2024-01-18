TEM'de yeni dönem: Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopiler kaldırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopileri kaldırarak serbest geçiş sistemini (SGS) kurduklarını bildirdi. Yeni uygulamayla bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi bekleniyor. SGS'nin önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulanması planlanıyor.
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