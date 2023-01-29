TEM Otoyolu'nda alev alev yanan otobüste patlama anları
İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu’nda seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevlere teslim olan otobüste patlamalar meydana geldi. Alev topuna döndüğü anlarda otobüste yolcu olmaması facianın önüne geçti. İtfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlşik çalışamsı sonucu otobüs söndürüldü.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.