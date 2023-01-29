TEM Otoyolu'nda alev alev yanan otobüste patlama anları

İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu’nda seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevlere teslim olan otobüste patlamalar meydana geldi. Alev topuna döndüğü anlarda otobüste yolcu olmaması facianın önüne geçti. İtfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlşik çalışamsı sonucu otobüs söndürüldü.

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