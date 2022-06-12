TEM Otoyolu’nda yaşanan zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Pendik’te 3 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TEM’de ilerleyen bir hafriyat kamyonunun kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği görülüyor. Bir TIR ve 3 otomobilin karıştığı kazada şans eseri can kaybı yaşanmamış, yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alınmıştı.

Haberler - İHA 12.06.2022 - 10:29 | Son Güncelleme : 12.06.2022 - 10:40

TÜRKİYE HABERLERİ