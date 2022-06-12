TEM Otoyolu’nda yaşanan zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Pendik’te 3 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TEM’de ilerleyen bir hafriyat kamyonunun kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği görülüyor. Bir TIR ve 3 otomobilin karıştığı kazada şans eseri can kaybı yaşanmamış, yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alınmıştı.
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