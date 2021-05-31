TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde kontrolden çıkan TIR'ın makas atarak yan dönmesi neticesinde arkadan gelen yolcu otobüsü ve TIR'ların da içinde olduğu 10'dan fazla araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada İstanbul ve Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Trafik uzunluğu 5 kilometreyi bulurken yolun açılmasının saatler sürmesi bekleniyor. İHA Muhabiri Murat Kamber olay yerinden son bilgileri NTV'ye anlattı.

NTV 31.05.2021 - 06:24 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 06:29

DİĞER VİDEOLAR