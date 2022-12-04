TEMA Vakfı’nın 30. yılı NTV’de kutlandı

Tema Vakfı’nın 30. yılı için düzenlenen ‘‘Umut Yeşerten Şarkılar’’ konserinde sanatçılar NTV’de buluştu. Konserde Türkiye’nin 7 bölgesinde kurulacak 7 hatıra ormanı için fidan bağışı çağrısında bulundu. Geceden elde edilen bağışlarla 150 bin fidan dikilecek. İşte o unutulmaz gece...

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