TEMA Vakfı’nın 30. yılı NTV’de kutlandı

Tema Vakfı’nın 30. yılı için düzenlenen ‘‘Umut Yeşerten Şarkılar’’ konserinde sanatçılar NTV’de buluştu. Konserde Türkiye’nin 7 bölgesinde kurulacak 7 hatıra ormanı için fidan bağışı çağrısında bulundu. Geceden elde edilen bağışlarla 150 bin fidan dikilecek. İşte o unutulmaz gece...
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