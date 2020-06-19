Tematik üniversite modeli taslağı hakkında bilmeniz gerekenler

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, üniversitelerle ilgili kapsamlı bir çalışma yaptı ve ortaya bir "yükseköğretim reformu taslağı" çıktı. Taslakta, üniversite konseylerinin kurulması, yabancı dil eğitimi eksikliğinde yaptırım uygulanması gibi başlıklar var.

NTV 19.06.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 19.06.2020 - 13:43

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