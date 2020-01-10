TEM'de 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

İstanbul'da TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet, savrularak özel halk otobüsünün altına girdi. Feci kazada motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. NTV ekibinden Özgür Yılmaz olay yerinden son durumu aktardı.

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