TEM'de 24 araç birbirine girdi

Kocaeli’de TEM otoyolunda kontrolden çıkan TIR yan dönerek yolu kapattı. Arkadan gelen yolcu otobüsü ve TIR’ların da içinde olduğu 24 araç birbirine girdi, 21 kişi yaralandı. Son durumu NTV ekibinden Osman Terkan aktardı.
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NTV 31.05.2021 - 10:24| Son Güncelleme : 31.05.2021 - 10:30
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