TEM’de feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da cumartesi günü TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde yaşanan feci kazanan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir hafriyat kamyonunun bariyerleri aşarak karşı şeride geçtiği ve 3 araca çarptığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlere savrulan cipteki Türkmenistan uyruklu bakıcı ile Deniz Serinpınar hayatını kaybetmişti. Serinpınar’ın 3 yaşındaki çocuğu da ağır yaralanmıştı. Kaza sonrasında kaçan kamyon şoförü yakalanmıştı.

Haberler - ntv.com.tr 22.11.2021 - 14:24 | Son Güncelleme : 22.11.2021 - 14:43

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