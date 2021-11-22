TEM’de feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da cumartesi günü TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde yaşanan feci kazanan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir hafriyat kamyonunun bariyerleri aşarak karşı şeride geçtiği ve 3 araca çarptığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlere savrulan cipteki Türkmenistan uyruklu bakıcı ile Deniz Serinpınar hayatını kaybetmişti. Serinpınar’ın 3 yaşındaki çocuğu da ağır yaralanmıştı. Kaza sonrasında kaçan kamyon şoförü yakalanmıştı.
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