TEM’de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı

TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza yapınca sürücüsünün emniyet şeridine çektiği kamyonetten kaçak göçmenler indi. Kaçak göçmenler koşarak Alibeyköy’e doğru kaçtı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 kaçağı yakalarken, araç sahibi R.B. ile aracın sürücüsü O.A.’yı gözaltına alındı. İki şüpheliye ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan işlem yapılırken kaçakların sınır dışı işlemleri başlatıldı.
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