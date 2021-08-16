TEM’de korku dolu anlar: Ters yönde karşılarına çıktı
İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde makas atarak ilerleyen bir kamyonet sürücüsü, trafiktekilere korku dolu anlar yaşattı. Polisin uyarılarını dikkate almayarak kaçan sürücü, yakalanacağını anlayınca TEM’de U dönüşü yaparak ters yöne girdi. Bir anda üzerine kamyonet geldiğini gören bir sürücü ne yapacağını şaşırdı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kamyonettekilerin ters yönde giderken ‘‘Bir dakika, bir dakika’’ diyerek yol istediği görüldü.
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ntv.com.tr 16.08.2021 - 12:48| Son Güncelleme : 16.08.2021 - 13:08
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