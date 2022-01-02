TEM’de makas atarak ilerledi: Öndeki araca çarpıp takla attı

İstanbul’da TEM otoyolunda makas atarak ilerleyen sürücü otomobilin kontrolünü kaybederek takla attı. Bir anda arkalarından gelen otomobilin kendilerine çarptığını anlatan Feyzullah Selçuk ‘‘Makas atarak geliyormuş. Bizim arka sağ lastiğe çarpınca döne döne bariyerlere çarptık. Allah’tan emniyet kemerlerimiz takılydı, eşim hafif yaralandı’’ dedi. Takla atan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
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