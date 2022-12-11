TEM’de tehlikeli anlar: Çocuk, araçlara aldırmadan yolun karşısına geçti

İstanbul’da TEM Otoyolu’nda bir çocuk, hızla akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir süre yolun ortasında bekleyen çocuk, yanından korna çalarak geçen sürücülere araçlara aldırış etmedi. Bir sürücü ‘‘Gel bu tarafa. Araba çarpacak. Canını düşünmüyor musun?’’ diye seslenerek uyarmaya çalıştı, ancak çocuk hızla geçen araçların arasında karşıya geçti.

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