TEM’deki damper kazasının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde meydana gelen damper kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Açık kalan damperin yön tabelasına çarptığı anları, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası kaydetti. Kazanın ardından levhanın düşme tehlikesi nedeniyle yol tarfiğe kapatılmış ve TEM’de uzun kuyruk oluşmuştu.
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DHA 28.08.2022 - 16:36| Son Güncelleme : 28.08.2022 - 17:05
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