Temizlik aracını yaktılar

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde belediye ait çöp kamyonu, yüzü maskeli kişilerce yakıldı. Alınan bilgiye göre, Bağlar Belediyesine ait çöp kamyonu Nükhet Coşkun Caddesi'nde yüzü maskeli 4 kişi tarafından durduruldu. Şoförü, havaya ateş açarak araçtan indiren maskeli kişiler, kamyonun şoför mahalline benzin dökerek yaktıktan sonra olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri, herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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Anadolu Ajansı 27.07.2020 - 04:16| Son Güncelleme : 27.07.2020 - 04:24
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