Temizlik görevlileri çöp konteynerinde iki yavru kedi buldu

İstanbul Tuzla’da çöpe atılan iki yavru kediyi temizlik işçileri kurtardı. Sesleri duyup çöp konteynerini aramaya başlayan işçiler, yeni doğmuş iki yavru kedi buldu. Çöplerin arasından çıkarılan kediler veterinere götürüldü.

Haberler - ntv.com.tr 20.04.2022 - 14:57 | Son Güncelleme : 20.04.2022 - 15:12

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