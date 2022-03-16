Temizlik görevlisinin resim tutkusu: Bir gün dayak yersem şaşırmam
Trabzon’un Araklı ilçesinde belediye temizlik görevlisi Erol Ceylan, tozlu araçların camlarına parmaklarıyla resimler çiziyor. Tozlu araba gördüğünde kendini tutamadığını anlatan Ceylan ‘‘Bakıyorum, arkasında muazzam toz var. Hemen dalıyorum. Bir gün dayak yersem şaşırmam’’ dedi.
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