Temizlik işçisi oğlağı ‘Osman’ ile mesaide

Bolu’da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Bekir Tekdemir, 13 günlük oğlağıyla mesaiye çıkıyor. O sokakları temizlerken, ‘Osman’ adını verdiği oğlağı da peşinden bir an olsun ayrılmıyor. Annesi de küçük olduğu için Osman’ı eve alıp biberonla büyüttüğünü anlatan Tekdemir ‘‘Beni hiç bırakmaz, nereye gidersem arkamdan gelir. Hayvan sevgisi bize aşılanmış, Osman da bunu hissediyor’’ dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 14.06.2021 - 15:16| Son Güncelleme : 14.06.2021 - 15:23
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.