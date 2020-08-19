Temizlik işçisinden insanlık dersi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde görev yapan temizlik işçisi parkta çalışırken 110 bin lira buldu. 57 yaşındaki Habib Çaylı durumu amirine bildirerek parayı polise teslim etti. Osmangazi belediyesi de temizlik görevlisini hediyeyle ödüllendirdi.

NTV 19.08.2020 - 15:58 | Son Güncelleme : 19.08.2020 - 16:19

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