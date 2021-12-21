Temizlik yaparken çatıdan düşen işçi ölümden döndü

Hatay’da çatıda temizlik yaparken dengesini kaybederek düşen işçi ölümden döndü. Dörtyol ilçesindeki Saat Meydanı Pasajı’nda temizlik yapan belediye işçisi Yusuf Karaoğlan, çatıyı temizlemek isterken ayağı kaydı. Yaklaşık 6 metre yükseklikten yere çakılan işçi hemen hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen işçi vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle ameliyat edildi.

Haberler - ntv.com.tr 21.12.2021 - 14:57 | Son Güncelleme : 21.12.2021 - 15:11

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