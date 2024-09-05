Tepki çeken özel bilirkişi raporu! Oğuz Murat Aci'nin babası NTV'ye konuştu: Hiç mi vicdanları sızlamadı?
İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve oğlunu Amerika'ya kaçıran anne Eylem Tok'un yargı süreci devam ediyor. Cihantimur'un avukatları ise dava dosyasında kullanmak için tartışmalı bir uzman raporu hazırlattı. Emekli 2 trafik polisine hazırlattırılan raporda, asıl kusurlu, 17 yaşındaki, aşırı hızlı, ehliyetsiz sürücü değil, yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci olarak gösterildi. Aci ailesinin avukatları, "Raporun bir geçerliliği yok." dedi. (Haber: Tuana Çiftci Kamera: Savaş Daldal)
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Eyüpsultan
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Dava
- Avukat