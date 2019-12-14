'Tepkisiz' doktor konuştu

Trabzon'daki bir hastanede görevli teknisyen tavandan düşmüş, odadaki doktorun 'tepkisiz' hali ise eleştiri konusu olmuştu. O doktor konuştu. Olay karşısında çok şaşırdığını söyleyen doktor, düştükten sonra durumunu sorduğu teknisyenin tedavi istemediğini belirtti.

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