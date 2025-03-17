Teravih namazında eşek şakası! Taburesi çekilen kadın yaralandı
İstanbul Avcılar'da teravih namazı sırasında oyun oynayan çocuklar, rahatsızlığı nedeniyle oturarak namaz kılan bir kadının taburesini çekti. Namaz sırasında kontrol etmeden oturmak isteyen kadın, düşerek yaralandı.
Olay dün akşam Firuzköy Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi. Camide teravih namazı kılınırken kadınlar bölümünde oyun oynayan çocuklar, bacaklarından rahatsız olduğu için oturarak namaz kılan bir kadının taburesini aldı. Namaz sırasında kontrol etmeden tabureye oturmak isteyen yaşlı kadın, düşerek yaralandı. İhbar üzerine camiye acil sağlık ekibi geldi. İlk kontrolleri yapılan yaşlı kadın, sedye ile camiden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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