 Terhis olan sahibine Fino’dan sevgi gösterisi - Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

Terhis olan sahibine Fino’dan sevgi gösterisi

Ordu’da, terhis olan 20 yaşındaki Mustafa Kemal Tomakin’in ailesiyle kavuştuğu anlarda köpeği Fino’nun sevgi gösterisi sosyal medyada viral oldu. Annesiyle sarıldığı sırada sahibinin üstüne atlayan Fino, dakikalarca kendini sevdirdi. Köpeğin kendisinden önce oğlunun üzerine atlamasına şaşırdığını anlatan anne Çağlayan Tomakin, ‘‘Oğlum her aradığında Fino’yu sorardı. Çok şaşırdım, çok duygulandım’’ dedi.

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