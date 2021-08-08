Termal uydu görüntüsüyle yangın haritası: 117 bin 348 futbol sahası kadar alan yandı

Gebze Teknik Üniversitesi, orman yangınlarından etkilenen alanların optik ve termal uydu görüntülerini kullanarak harita hazırladı. Manavgat yangını, Türkiye’de yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti. Yangınlarda toplamda 83 bin 810 hektar yani 117 bin 348 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü.

NTV 08.08.2021 - 15:18 | Son Güncelleme : 08.08.2021 - 15:27

DİĞER VİDEOLAR