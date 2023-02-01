Terör olaylarında zarar gören tarihi yapılar restore edildi

Diyarbakır Suriçi'nde yaşanan yenilenme süreci devam ediyor. Terör olaylarının ardından yeniden yapılanma sürecine giren ilçedeki değişim dikkat çekici. Bir yandan yeniden yapılan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor, diğer yandan Suriçi değişen yüzüyle Diyarbakırlılara yeni bir yaşam konsepti sunuyor. (Haber:Korhan Varol Kamera:Ahmet Uçar)

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