Terör örgütü mevzileri obüslerle vuruluyor

Gaziantep’in Karkamış ilçe merkezine havan ve roketle saldırı yapıldı. 5 yaşında bir çocukla 22 yaşındaki bir öğretmen hayatını kaybetti. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerine dönük, cezalandırma atışları gerçekleştirdi ve birçok terör hedefi imha edildi. NTV’den Özden Erkuş ve kameraman Atilla Erturan o anları görüntüledi.

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