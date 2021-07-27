Ters yönde giden araçlar polis helikopteriyle tespit edildi

Adana'da, otoyol üzerindeki çıkışları kaçıran sürücülerin, emniyet şeridini kullanarak ters yönde ilerledikleri polis helikopteriyle tespit edildi. Trafiği tehlikeye düşüren araç sürücülerine para cezası uygulandı.

NTV 27.07.2021 - 11:10 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 11:18

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