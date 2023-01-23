Ters yönden E-5 Karayolu’na girdi, trafiği birbirine kattı
İstanbul'da dün akşam saatlerinde bir sürücü E-5 Karayolu'nda ters yönde ilerledi. Bir anda kendilerine doğru gelen bir araç olduğunu gören sürücüler ne yapacağını şaşırdı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda, şans eseri kaza yaşanmadı.
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