Ters yöne giren motosikletli kurye otomobille çarpıştı

İstanbul Kağıthane’de ters yöne giren motosikletli bir kurye otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulan 25 yaşındaki Kadir Gulberdiyev tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hürrem Öztürk adliyeye sevk edildi.

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