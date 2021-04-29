Ters yöne girmek için yol kapanına kaldırım taşı koydu

İstanbul Sultangazi’de ters yöne girmeye çalışan bir sürücü, yol kapanının üzerine kaldırım taşı koydu. Tekerleğe denk gelecek şekilde kapana iki kaldırım taşı yerleştiren sürücü ters yönde ilerleyip gitti. Onu arkasından gelen sürücüler de takip etti.

ntv.com.tr 29.04.2021 - 12:34 | Son Güncelleme : 29.04.2021 - 12:51

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