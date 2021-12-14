Tezgahtaki çantayı küçük çocuğuna çaldırmaya çalıştı
İstanbul Sultangazi’de ayakkabı dükkanına giren bir kadın, tezgahtaki çantayı küçük çocuğuna çaldırmaya çalıştı. Şemsiyesiyle çantayı çocuğa gösteren kadın, yönteminde başarılı olamayınca kendisi çaldı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, kadınla beraber dükkana giren iki arkadaşının da tezgahtarı oyaladığı anlaşıldı. Hırsız kadın ve arkadaşları aranıyor.
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