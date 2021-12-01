Tezgahtar hırsızı suçüstü yakaladı: Çaldığı telefonları elinden aldı
İstanbul Esenyurt’ta cep telefonu satan dükkana müşteri gibi giren hırsız, telefonları çalmaya çalıştı ama başaramadı. Arka taraftaki tezgahtar, güvenlik kamerasından hırsızın telefonları çaldığını fark etti. O anda hemen ön tarafa koşan tezgahtar, hem hırsızın elindeki telefonu hem de tezgaha bıraktıklarını almayı başardı.
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