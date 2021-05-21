Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer böyle kaçtı

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı 21.05.2021 - 09:05 | Son Güncelleme : 21.05.2021 - 09:22

DİĞER VİDEOLAR